Бастрыкин поручил возбудить дело из-за обвинений СБУ в адрес двух командиров ВС России

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить дело в связи с привлечением СБУ к ответственности командующего дальней авиацией Воздушно-космических сил ВС РФ Сергея Кобылаша и экс-командующего Черноморским флотом Военно-морского флота РФ Игоря Осипова. Информация об этом опубликована на сайте ведомства.

"Председатель Следственного комитета России поручил возбудить уголовное дело в отношении должностных лиц Службы безопасности Украины в связи с принятием незаконного решения об уголовном преследовании командующего дальней авиацией Воздушно-космических сил ВС РФ С. Кобылаша и экс-командующего Черноморским флотом Военно-морского флота РФ И. Осипова", — сказано в сообщении СК.

Сегодня стало известно, что Служба безопасности Украины предъявила обвинение командующему дальней авиацией Воздушно-космических сил ВС РФ Сергею Кобылашу и экс-командующему Черноморским флотом Военно-морского флота РФ Игорю Осипову. В частности, они обвиняются силовиками Незалежной в "посягательстве на территориальную целостность Украины".