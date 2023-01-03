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3 января, 13:05

Бастрыкин поручил возбудить дело из-за обвинений СБУ в адрес двух командиров ВС России

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить дело в связи с привлечением СБУ к ответственности командующего дальней авиацией Воздушно-космических сил ВС РФ Сергея Кобылаша и экс-командующего Черноморским флотом Военно-морского флота РФ Игоря Осипова. Информация об этом опубликована на сайте ведомства.

"Председатель Следственного комитета России поручил возбудить уголовное дело в отношении должностных лиц Службы безопасности Украины в связи с принятием незаконного решения об уголовном преследовании командующего дальней авиацией Воздушно-космических сил ВС РФ С. Кобылаша и экс-командующего Черноморским флотом Военно-морского флота РФ И. Осипова", — сказано в сообщении СК.

Сегодня стало известно, что Служба безопасности Украины предъявила обвинение командующему дальней авиацией Воздушно-космических сил ВС РФ Сергею Кобылашу и экс-командующему Черноморским флотом Военно-морского флота РФ Игорю Осипову. В частности, они обвиняются силовиками Незалежной в "посягательстве на территориальную целостность Украины".

Бастрыкин поручил возбудить дело из-за предъявленного Набиуллиной на Украине обвинения

Бастрыкин поручил возбудить дело из-за предъявленного Набиуллиной на Украине обвинения

А днём ранее СБУ предъявила обвинение главе Банка России Эльвире Набиуллиной. Указано, что "решается вопрос объявления фигурантки в международный розыск".

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kremlin.ru

Оксана Попова

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