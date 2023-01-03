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3 января, 12:57

Колян из "Реальных пацанов" из "Дубая" пожелал российским военным победы

Николай Наумов из "Реальных пацанов" пожелал российским военным вернуться с победой

Недавно в Сети завирусился ролик, в котором неизвестный пристал с вопросами к российскому певцу Олегу Газманову во время его выступления в Дубае. Так, он потребовал от артиста высказаться в поддержку Украины. Некоторые пользователи узнали в нём Николая Наумова — актёра, сыгравшего Коляна в сериале "Реальные пацаны".

Сам Наумов отнёсся к этому с иронией и записал поздравление с Новым годом, в котором на фоне заснеженного двора пожелал российским военным победы.

Поздравление с Новым годом от Николая Наумова. Видео © VK / Николай Наумов

"Россияне, родненькие! Всем привет из "солнечного Дубая", это я, Колян. В новом году желаю всем побольше радости, крепкого здоровья, чтобы вы как можно чаще оказывались рядом со своими родными и близкими. А всем нашим пацанам, кто сейчас на Украине, желаю как можно скорее вернуться домой с победой. Работайте, братья", сказал он.

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Лайф писал, что российский певец Валерий Меладзе на концерте в Дубае продолжил украинский лозунг "Слава Украине!" по просьбе фаната. После этого исполнитель сразу оправдался и заявил, что на выступлении он "вне политики".

Обложка ©

ТАСС / Зураб Джавахадзе

Матвей Шандрыголов

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