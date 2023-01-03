Болгария подписала соглашение об импорте СПГ через приёмные терминалы в Турции

Болгарская компания "Булгаргаз" и турецкая "Боташ" подписали газовое соглашение, которое предоставляет доступ к терминалам и газопереносной сети Турции. Церемония прошла в здании болгарского правительства, на ней присутствовали министры энергетики двух стран — Росен Христов и Фатих Донмез.

"В 2022 году мы имели сложности с поставками газа, а сейчас совместно с коллегами из Турции решаем эту проблему. Детали договора были согласованы 24–25 декабря 2022 года, а сегодня с его подписанием мы даём новый старт масштабному сотрудничеству в области энергетики. Болгария получает возможность покупать природный газ у всех мировых производителей и разгружать его в Турции", — пояснил Христов и добавил, что теперь решена проблема с нехваткой инфраструктуры по разгрузке СПГ.

Срок действия газового контракта — 13 лет. Он будет гарантировать ежегодные поставки в размере 1,5 миллиарда кубометров голубого топлива в Европу и Болгарию. Как подчеркнул Донмез, объёмы транзита могут быть увеличены, а Турция благодаря соглашению делает очередной шаг к превращению в газопереносный центр.