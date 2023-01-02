В Турции раскрыли некоторые подробности о контрактах с Россией по газу

У Турции долгосрочные контракты с Россией по поставкам газа. В этих соглашениях учтены мировые цены на топливо и объёмы поставок. Об этом рассказал министр энергетики и природных ресурсов страны Турции Фатих Донмез.

"Мы имеем долгосрочные контракты с Россией. В силу рыночных моментов я не могу обнародовать цену, но в них учитываются мировые цены и объёмы", — приводит его слова телеканал TVnet.

Таков был ответ Донмеза на вопрос, получила ли Турция привилегии по цене поставляемого из России газа. Отвечая на него, министр также отметил, что Россия является одним из основных поставщиков газа в Турцию, занимая долю примерно в 44%.

Глава ведомства напомнил, что Анкара не присоединилась к санкциям против России — и поэтому ей не приходится сейчас искать альтернативные источники поставок природного газа.