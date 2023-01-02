Названы самые популярные "зимние" клички собак в России

Среди наиболее часто используемых "зимних" собачьих кличек в России — такие как Вьюга, Снежинка, Метель и Ёлка. Об этом рассказал Агентству городских новостей "Москва" глава Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

"Мы проанализировали слова, которые ассоциируются у многих с зимой, и решили посмотреть, называют ли так своих питомцев собаководы. Оказалось, что в России можно встретить собак по кличке Каток, Наледь, Вьюга, Горка, Снегирь, Снеговик и других", — сказал Голубев.

По его словам, первая десятка самых популярных "зимних" кличек собак выглядит так: Вьюга, Снежинка, Метель, Ёлка, Вихрь, Снег, Снежок, Сани, Лёд и Льдинка.

Кинолог насчитал двух Дедов Морозов (это немецкий шпиц и чау-чау) и 127 Снегурочек (среди них были немецкие шпицы, далматины и среднеазиатские овчарки). Просто Морозом назвали 79 собак, Снеговиком 29 питомцев, Снегирём 11 животных. Две собаки — самоед и хотошо — и вовсе получили странную кличку Наледь, а среднеазиатскую овчарку хозяева назвали Катком.