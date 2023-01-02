Раскрыты потери армии Сирии при ударе Израиля по району Дамаска
МО РФ: При ударе Израиля по военным объектам у Дамаска погибло шесть сирийских военных
Шесть сирийских военных погибли, ещё трое пострадали при ударе, который нанесли самолёты Израиля по военным объектам в районе Дамаска. Об этом сообщил замглавы Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Олег Егоров.
Он рассказал, что удар нанесли четыре истребителя F-16 Военно-воздушных сил Израиля, это случилось 2 января в период с 02:00 до 02:06. Самолёты действовали со стороны Голанских высот, они не входили в воздушное пространство Сирии. Целью ударов стали военные объекты на аэродромах Дювали и Блей.
"В результате израильского удара погибло шесть и ранено три сирийских военнослужащих", — сказал Егоров.
Как писал Лайф, изначально сообщалось о двух погибших и двух пострадавших сирийских военных. Примерно через семь часов после атаки международный аэропорт Дамаска возобновил работу.
Wikipedia / US Air Force