SHOT ПРОВЕРКА: Почему ваши заказы задерживаются?
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
2 января, 00:31

Сирийские ПВО отражают израильский налёт на Дамаск: Аэропорт выведен из строя, двое военных убиты

СМИ: Международный аэропорт Дамаска выведен из строя при израильской ракетной атаке

<p>Обложка © ВВС Израиля</p>

Обложка © ВВС Израиля

Сирийские силы противовоздушной обороны отражают воздушный налёт на Дамаск, авиаудар по южной части города нанесли Военно-воздушные силы Израиля. Об этом сообщает телеканал Al-Ikhbariya.

"Наша ПВО отражает атаку вражеских целей в небе над Дамаском", — сказано в сообщении.

По данным государственных СМИ САР, в результате погибли двое сирийских военнослужащих, ещё двое пострадали. Представитель пресс-службы Армии обороны Израиля отказалась в беседе с ТАСС комментировать сообщения о ракетных ударах по Дамаску. Тем временем израильское радио Kan отмечает, что это первая атака в Сирии, ответственность за которую СМИ возлагают на Тель-Авив, с момента прихода к власти в еврейском государстве нового правительства во главе с Биньямином Нетаньяху.

Израильские F-16 нанесли авиаудар по сирийскому научному центру

Израильские F-16 нанесли авиаудар по сирийскому научному центру

Напомним, 22 декабря Нетаньяху заявил президенту страны Ицхаку Герцогу, что после его консультаций с представителями партий удалось сформировать новый Кабинет министров. Партия Нетаньяху "Ликуд" заняла первое место на досрочных парламентских выборах 1 ноября. А 29 декабря политик был приведён к присяге. Для него это шестое премьерство в политической карьере. Президент РФ Владимир Путин поздравил его со вступлением в должность.

Андрей Бражников

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров