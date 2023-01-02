Сирийские ПВО отражают израильский налёт на Дамаск: Аэропорт выведен из строя, двое военных убиты

Сирийские силы противовоздушной обороны отражают воздушный налёт на Дамаск, авиаудар по южной части города нанесли Военно-воздушные силы Израиля. Об этом сообщает телеканал Al-Ikhbariya.

"Наша ПВО отражает атаку вражеских целей в небе над Дамаском", — сказано в сообщении.

По данным государственных СМИ САР, в результате погибли двое сирийских военнослужащих, ещё двое пострадали. Представитель пресс-службы Армии обороны Израиля отказалась в беседе с ТАСС комментировать сообщения о ракетных ударах по Дамаску. Тем временем израильское радио Kan отмечает, что это первая атака в Сирии, ответственность за которую СМИ возлагают на Тель-Авив, с момента прихода к власти в еврейском государстве нового правительства во главе с Биньямином Нетаньяху.