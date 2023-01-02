SHOT ПРОВЕРКА: Почему ваши заказы задерживаются?
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
1 января, 23:54

Захарова поглумилась над Арестовичем из-за идеи о короле Украины

Захарова иронично оценила предложение Арестовича установить монархию на Украине

<p>Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ</p>

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на призыв главы офиса Владимира Зеленского Алексея Арестовича об установлении монархии на Украине.

"Новый год на Банковой встретили ролевыми играми и гендерным многообразием", — написала Захарова в телеграм-канале.

Арестович призвал установить монархию на Украине и помечтал о возвращении короля Арагорна

Арестович призвал установить монархию на Украине и помечтал о возвращении короля Арагорна

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на издание на Украине нового закона "О медиа", назвав его легитимизацией произвола, который продолжается в стране.

Юлия Коновалова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров