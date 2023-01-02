Захарова поглумилась над Арестовичем из-за идеи о короле Украины

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на призыв главы офиса Владимира Зеленского Алексея Арестовича об установлении монархии на Украине.

"Новый год на Банковой встретили ролевыми играми и гендерным многообразием", — написала Захарова в телеграм-канале.