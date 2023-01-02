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1 января, 23:21

Шеф NASA снова обвинил Китай в планах захватить Луну

Глава NASA снова выразил опасения, что Китай может оккупировать Луну

<p>Обложка © Shutterstock</p>

Обложка © Shutterstock

Глава NASA Билл Нельсон в очередной раз выразил опасения, что Китай может заявить права на лунные территории. По оценке шефа американского агентства, такой сценарий вероятен в случае победы Пекина в космической гонке.

"Это факт: мы участвуем в космической гонке. И это правда, что нам лучше позаботиться о том, чтобы они (КНР. — Прим. ред.) не добрались до какого-нибудь места на Луне под видом научных исследований. И не исключено, что они скажут: "Не подходите, мы здесь, это наша территория", — высказался Нельсон в беседе с изданием Politico.

Руководитель НАСА уверен, что США до 2025 года необходимо вернуть астронавтов на Луну. Вместе с тем он обеспокоен, как быстро КНР развивает свои космические проекты.

Этим летом глава NASA Билл Нельсон высказал похожие опасения. "Мы должны очень беспокоиться о том, что Китай высадится на Луне и скажет: "Теперь она наша, а вы держитесь подальше", — предупреждал он. В Пекине же продолжают опровергать подобные утверждения американских коллег о космической гонке.

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Андрей Бражников

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