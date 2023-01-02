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1 января, 23:52

Курбан Омаров с девушкой засветили в кадре интересный предмет, теперь бывшему Бородиной припоминают старые грехи

На фото Курбана Омарова с новой избранницей заметили тест на беременность

<p>Тест на беременность на новогоднем фото Омарова. Обложка © Instagram (запрещён в РФ) / zimamoscow</p>

Тест на беременность на новогоднем фото Омарова. Обложка © Instagram (запрещён в РФ) / zimamoscow

Новые отношения бывшего мужа Ксении Бородиной Курбана Омарова становятся всё более серьёзными. Он уже познакомил Валерию с родителями, а теперь спровоцировал ажиотаж в соцсетях, засветив в кадре подозрительно напоминающий тест на беременность предмет.

На фото Омаров нежно обнимает любимую, а сзади них на столе лежит тест на беременность. Подписчики разделились на две группы. Одни уверены, что девушка в интересном положении, другие напоминают о страсти Омарова к пиару и подозревают его в попытке их провести.

"Типа случайно попал тест в кадр", "Не знает, ещё как внимание привлечь", — подшучивают над бывшим Бородиной пользователи.

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Телеведущая Ксения Бородина вышла замуж за Курбана Омарова в 2015 году, пара закатила шикарное торжество. Вскоре у влюблённых родилась дочка Теона. При этом звезда уже тогда жаловалась на предательство мужа: он изменил ей за десять дней до её родов. В июне 2021-го Бородина подала документы на развод с супругом, которого заставали в обществе молодых экс-участниц "Дома-2" — Леры Фрост и Таты Блюменкранц. Брак был расторгнут 7 сентября.

Андрей Бражников

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