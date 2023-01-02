Курбан Омаров с девушкой засветили в кадре интересный предмет, теперь бывшему Бородиной припоминают старые грехи

Новые отношения бывшего мужа Ксении Бородиной Курбана Омарова становятся всё более серьёзными. Он уже познакомил Валерию с родителями, а теперь спровоцировал ажиотаж в соцсетях, засветив в кадре подозрительно напоминающий тест на беременность предмет.

На фото Омаров нежно обнимает любимую, а сзади них на столе лежит тест на беременность. Подписчики разделились на две группы. Одни уверены, что девушка в интересном положении, другие напоминают о страсти Омарова к пиару и подозревают его в попытке их провести.

"Типа случайно попал тест в кадр", "Не знает, ещё как внимание привлечь", — подшучивают над бывшим Бородиной пользователи.