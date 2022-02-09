Футболист Кудряшов высказался о горячих поцелуях жены с экс-супругом Бородиной, и подписчики загрустили

Игрок турецкого ФК "Антальяспор", защитник сборной России по футболу Фёдор Кудряшов подтвердил информацию о расставании с супругой Анастасией. Ранее сегодня были опубликованы кадры, на которых блондинка без стеснения целуется с Курбаном Омаровым, бывшим мужем телеведущей Ксении Бородиной.

В посте в "Инстаграме" футболист заявил, что за личную жизнь жены очень рад. И признался, что уже некоторое время они с Анастасией общаются только как родители общих детей. По словам Кудряшова, заявление на развод подано не было, чтобы не поднимать шумиху.

Пост футболиста Фёдора Кудряшова про расставание с супругой Анастасией. Скриншот © Instagram / fed.kudryashov

"Я с женой прожил счастливую семейную жизнь. Она мне подарила замечательных детей, которых мы воспитываем и будем воспитывать вместе. Я благодарен ей за всё, что она делает для меня и наших сына и дочки!" — написал спортсмен.

Фёдор и Анастасия Кудряшовы. Фото © Instagram / nastya.kudryashova

Кудряшов заметил, что с течением времени люди меняются, взрослеют, у них появляются новые цели.

Фёдор и Анастасия Кудряшовы. Фото © Instagram / nastya.kudryashova

"То, что у Насти сейчас своя личная жизнь, — я очень рад! Счастливая женщина — это счастье для всех! Жизнь нам и дана для счастья!" — заключил Фёдор.

Вскоре после публикации поста футболист ограничил возможность оставлять под ним комментарии, но некоторые пользователи приложения успели вставить свои пять копеек. Подписчики грустят, что супруги разошлись.

"Очень жаль. Красивая пара! Вы достойные люди! И всегда будете родными. Этого не отнять. Здоровья вам и любви", "Честно говоря, грустно, когда люди разводятся. Я не понимаю, почему так бывает. Но, наверное, так лучше иногда. Федя, прорвёмся", "Сожалеем. Большого мужества стоило написать именно эти строки. По-прежнему любим, поддерживаем вашу семью, в каком бы статусе она ни пребывала. Счастья, любви, успехов, удачи!" — прокомментировали юзеры.

Анастасия и Фёдор Кудряшовы. Фото © Instagram / fed.kudryashov

Фанаты спортсмена не понимают, что же стало причиной разлада, ведь ещё недавно Кудряшов признавался жене в любви.

"Жаль, ещё пару месяцев назад были посты о любви к жене, что могло произойти за пару месяцев? 🤷🏼‍♂️ Очень жаль, пост достойный, что бы ни было", — заметил один из подписчиков.

Анастасия и Фёдор Кудряшовы. Фото © Instagram / nastya.kudryashova

Сама Анастасия, которая в ноябре прошлого года горой стояла за Фёдора, забившего автогол в матче со сборной Хорватии, роман с Омаровым пока не комментирует. В то время как муж отдувается за обоих, девушка постит сториз с беговой дорожки. Тренируется она под популярную песню рэпера 50 Cent.

Анастасия Кудряшова на беговой дорожке. Видео © Instagram / nastya.kudryashova

Бывший муж Бородиной тоже отмалчивается, но будто отвечает новой возлюбленной в сториз. Спустя буквально несколько минут после того, как Анастасия опубликовала видео тренировки, 41-летний бизнесмен запилил ролик из "майбаха". На записи Курбан также слушает композицию P.I.M.P.