SHOT ПРОВЕРКА: Почему ваши заказы задерживаются?
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
2 января, 00:13

Изучаем этикетки: Какие филлеры могут навсегда перекосить лицо и вызвать онкологию

Пластический хирург Константинов рассказал, какие филлеры могут навсегда перекосить лицо

В погоне за идеальной внешностью женщины часто прибегают к услугам косметологов. Стоимость уколов красоты достаточно высока, поэтому некоторые обращаются к мастерам без сертифицированных препаратов. Пластический хирург Николай Константинов рассказал, что некачественные филлеры могут деформировать лицо и даже вызвать онкологию.

По словам медика, наиболее опасным для здоровья считается полиакриламидный гель. Проблемы могут проявиться не сразу, а через десятки лет. Некачественные препараты не только портят лицо, но и провоцируют развитие смертельных заболеваний. Введение некачественного препарата в скулы может привести к деформации овала лица. Гель может опускаться в область щёк и провоцировать воспаления.

Хирург рассказала о процедуре "омоложения" шеи и её последствиях

Хирург рассказала о процедуре "омоложения" шеи и её последствиях

"В области губ происходит рубцевание тканей. Губы становятся плотными. Неудобно целоваться, неудобно кушать, они теряют свою чувствительность. Может проявляться деформация в виде свистящего эффекта", — пояснил специалист в беседе с 5-tv.ru.

Также пластический хирург добавил, что осложнения после бьюти-процедур — это не стандартная ситуация, а результат непрофессиональной работы. Поэтому подходить к выбору мастера и препарата нужно очень внимательно. Однако лучше не менять свою внешность и оставаться собой, подытожил медик.

Косметолог Пенаева назвала альтернативы ботоксу и филлерам

Косметолог Пенаева назвала альтернативы ботоксу и филлерам

Ранее профессор Дмитрий Давыдов предупредил, что увеличение губ не у профильных специалистов может обернуться печальными последствиями для организма, вплоть до некроза.

Обложка ©

Unsplash

Юлия Коновалова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров