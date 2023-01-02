Изучаем этикетки: Какие филлеры могут навсегда перекосить лицо и вызвать онкологию

В погоне за идеальной внешностью женщины часто прибегают к услугам косметологов. Стоимость уколов красоты достаточно высока, поэтому некоторые обращаются к мастерам без сертифицированных препаратов. Пластический хирург Николай Константинов рассказал, что некачественные филлеры могут деформировать лицо и даже вызвать онкологию.

По словам медика, наиболее опасным для здоровья считается полиакриламидный гель. Проблемы могут проявиться не сразу, а через десятки лет. Некачественные препараты не только портят лицо, но и провоцируют развитие смертельных заболеваний. Введение некачественного препарата в скулы может привести к деформации овала лица. Гель может опускаться в область щёк и провоцировать воспаления.

"В области губ происходит рубцевание тканей. Губы становятся плотными. Неудобно целоваться, неудобно кушать, они теряют свою чувствительность. Может проявляться деформация в виде свистящего эффекта", — пояснил специалист в беседе с 5-tv.ru.

Также пластический хирург добавил, что осложнения после бьюти-процедур — это не стандартная ситуация, а результат непрофессиональной работы. Поэтому подходить к выбору мастера и препарата нужно очень внимательно. Однако лучше не менять свою внешность и оставаться собой, подытожил медик.