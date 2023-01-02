В Севастополе сработала система ПВО
Губернатор Развожаев: В Севастополе сработала система ПВО
В Севастополе сработала система противовоздушной обороны, по предварительным данным, над морем сбит беспилотник. Об этом сообщил глава региона Михаил Развожаев.
"В Севастополе работает система ПВО. По предварительным данным, над морем сбит БПЛА", — написал губернатор в своём Telegram-канале.
Он подчеркнул, что все службы в городе действуют в штатном режиме.
Как рассказывал Лайф, накануне, 1 января, российские средства противовоздушной обороны за сутки уничтожили 15 украинских беспилотных летательных аппаратов. В частности, дроны были сбиты в районе города Джанкоя, Крым, и села Цаповка, Белгородская область.
Минобороны РФ