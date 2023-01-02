В возрасте 55 лет умер олимпийский чемпион 1992 года по хоккею Сергей Баутин

В возрасте 55 лет скончался победитель Олимпийских игр 1992 года, заслуженный мастер спорта СССР по хоккею Сергей Баутин. Как сообщили в столичном "Динамо", в составе которого выступал хоккеист, он долгое время болел.

"На 56-м году жизни после продолжительной болезни ушёл из жизни экс-защитник московского "Динамо" Сергей Баутин. <...> Хоккейный клуб "Динамо" (Москва) выражает соболезнования родным и близким Сергея Викторовича. Это невосполнимая потеря для динамовской семьи. Мы скорбим вместе с вами", — говорится в сообщении пресс-службы.

В составе команды спортсмен провёл два сезона и стал двукратным чемпионом страны. В начале 90-х он был капитаном бело-голубых. В 1992 году Баутин стал победителем Олимпийских игр в Альбервиле. В то же время получил звание "Заслуженный мастер спорта". В 2014 году был введён в Зал славы отечественного хоккея.