В Турции признали выход из Конвенции о правах женщин законным

Выход Турции из Стамбульской конвенции о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин признан законным. Такое решение в понедельник принял турецкий Высший административный суд, передаёт телеканал Habertürk.

"Государственный совет по административным апелляциям признал решение о выходе из Стамбульской конвенции законным. Совет большинством голосов принял решение отклонить возражения о том, что выход из конвенции противоречит закону", — сказано в сообщении.

Напомним, Турция решила выйти из Стамбульской конвенции Совета Европы по борьбе с насилием против женщин в марте 2021 года. По каким причинам Анкара решила выйти из соглашения, неизвестно. Конвенция была принята 11 мая 2011 года и стала первым европейским соглашением, направленным на борьбу с насилием над женщинами и домашним насилием. Её ратифицировали 18 стран.