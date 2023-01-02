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2 января, 16:49

В НАТО анонсировали заседание по вопросам конфликта на Украине и помощи Киеву

Военный комитет НАТО обсудит ситуацию на Украине и помощь Киеву 18–19 января

Военный комитет НАТО запланировал заседание в Брюсселе, где пройдёт обсуждение ситуации на Украине. Будет также рассмотрен вопрос продолжения поддержки и оказания помощи Незалежной со стороны Североатлантического альянса. Это следует из заявления организации.

"Высший военный орган НАТО, Военный комитет, соберётся 18–19 января 2023 года в Брюсселе, Бельгия", — говорится в сообщении.

Участниками встречи станут начальники генштабов вооружённых сил 30 стран НАТО, а также Швеции и Финляндии. Также уточняется, что на повестке обсуждение ускорения реализации Основополагающей концепции ведения боевых действий НАТО и Программы развития ВС.

"Главнокомандующие обсудят военный потенциал и способность НАТО защищать Североатлантический союз от всех вызовов сейчас и в будущем", — сказано в заявлении.

В США призвали посадить генсека НАТО за поддержку Украины

В США призвали посадить генсека НАТО за поддержку Украины

Кстати, ранее Лайф писал, что НАТО может принудить украинского президента Владимира Зеленского к миру с Россией. Как отметил эксперт CNN Ник Патон Уолш, страны – члены альянса в скором времени могут лишиться терпения из-за бесконечных поставок оружия Киеву и принудить Украину пойти на мирное соглашение с Москвой.

Обложка ©

Shutterstock

Николь Вербер

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