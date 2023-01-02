В НАТО анонсировали заседание по вопросам конфликта на Украине и помощи Киеву

Военный комитет НАТО запланировал заседание в Брюсселе, где пройдёт обсуждение ситуации на Украине. Будет также рассмотрен вопрос продолжения поддержки и оказания помощи Незалежной со стороны Североатлантического альянса. Это следует из заявления организации.

"Высший военный орган НАТО, Военный комитет, соберётся 18–19 января 2023 года в Брюсселе, Бельгия", — говорится в сообщении.

Участниками встречи станут начальники генштабов вооружённых сил 30 стран НАТО, а также Швеции и Финляндии. Также уточняется, что на повестке обсуждение ускорения реализации Основополагающей концепции ведения боевых действий НАТО и Программы развития ВС.

"Главнокомандующие обсудят военный потенциал и способность НАТО защищать Североатлантический союз от всех вызовов сейчас и в будущем", — сказано в заявлении.