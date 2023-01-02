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2 января, 16:04

Олич объяснил, почему Ловрен перешёл из "Зенита" в "Лион"

Бывший главный тренер ЦСКА Олич рассказал, почему Ловрен перешёл из "Зенита" в "Лион"

Хорватский защитник Деян Ловрен перешёл из российского "Зенита" в "Лион", так как хорошо знаком со спецификой французского клуба. Такое мнение высказал экс-главный тренер ЦСКА и ассистент главного тренера сборной Хорватии Ивица Олич.

"Могу только сказать, что для меня это не стало большим удивлением. У Деяна было предложение подписать контракт на два-три года с клубом. Он очень хорошо знает "Лион", который практически каждый сезон играет в Лиге чемпионов, Лиге Европы, а также борется за самые высокие места в турнирной таблице. Он хорошо понимает французскую лигу. Ему просто хотелось поиграть в футбол там", — сказал он изданию "Спорт-Экспресс".

О том, что защитник и капитан "Зенита" Деян Ловрен покинет футбольный клуб, стало известно ещё в декабре 2022-го. Уточнялось, что договор с "Лионом" будет действовать два года. За "Зенит" с 2022-го он отыграл 63 матча, забил три гола и сделал три голевые передачи.

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Сегодня хорватский защитник петербургского "Зенита" Деян Ловрен покинул клуб и официально перешёл во французский "Лион". Футболист опубликовал в соцсетях прощальный пост, подчеркнув, что провёл 2,5 года в самом красивом городе мира, а воспоминания, прожитые за это время, навсегда останутся в его сердце.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Бобылев

Оксана Попова

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