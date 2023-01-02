Олич объяснил, почему Ловрен перешёл из "Зенита" в "Лион"

Хорватский защитник Деян Ловрен перешёл из российского "Зенита" в "Лион", так как хорошо знаком со спецификой французского клуба. Такое мнение высказал экс-главный тренер ЦСКА и ассистент главного тренера сборной Хорватии Ивица Олич.

"Могу только сказать, что для меня это не стало большим удивлением. У Деяна было предложение подписать контракт на два-три года с клубом. Он очень хорошо знает "Лион", который практически каждый сезон играет в Лиге чемпионов, Лиге Европы, а также борется за самые высокие места в турнирной таблице. Он хорошо понимает французскую лигу. Ему просто хотелось поиграть в футбол там", — сказал он изданию "Спорт-Экспресс".

О том, что защитник и капитан "Зенита" Деян Ловрен покинет футбольный клуб, стало известно ещё в декабре 2022-го. Уточнялось, что договор с "Лионом" будет действовать два года. За "Зенит" с 2022-го он отыграл 63 матча, забил три гола и сделал три голевые передачи.