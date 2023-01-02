"Нам кто поможет?": Европейцы затравили фон дер Ляйен за обещание помогать Киеву генераторами

В Сети резко отнеслись к обещанию главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен поддерживать Киев столько времени, "сколько потребуется". Обещание она озвучила во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Так, она указала, что ЕС продолжает помогать Киеву генераторами, лампочками, школьными автобусами и деньгами. Кроме того, по её словам, скоро начнётся распределение 18-миллиардной помощи ежемесячными траншами. Такое откровенное признание вывело из себя пользователей Сети.

"Некоторые мои соседи по улице уже голодают и замерзают. Как думаете, может, им зарегистрироваться как украинцам, чтобы тоже получить генератор?" — написал один из них.

"Поддерживая Киев, вы не обращаете внимания на проблемы европейцев! Мы замерзаем! Нам кто поможет?" — задался вопросом пользователь.

Кто-то из комментаторов заметил, что на самом деле Украина уже проиграла в этом конфликте, но Запад в свою очередь откладывает "её конец", жертвуя жизнями украинцев. Ещё один поинтересовался у политика, отметила ли она с Украиной день рождения Степана Бандеры.