"Нам кто поможет?": Европейцы затравили фон дер Ляйен за обещание помогать Киеву генераторами
Урсула фон дер Ляйен пообещала помогать Киеву генераторами и нарвалась на травлю в Сети
В Сети резко отнеслись к обещанию главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен поддерживать Киев столько времени, "сколько потребуется". Обещание она озвучила во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Так, она указала, что ЕС продолжает помогать Киеву генераторами, лампочками, школьными автобусами и деньгами. Кроме того, по её словам, скоро начнётся распределение 18-миллиардной помощи ежемесячными траншами. Такое откровенное признание вывело из себя пользователей Сети.
"Некоторые мои соседи по улице уже голодают и замерзают. Как думаете, может, им зарегистрироваться как украинцам, чтобы тоже получить генератор?" — написал один из них.
"Поддерживая Киев, вы не обращаете внимания на проблемы европейцев! Мы замерзаем! Нам кто поможет?" — задался вопросом пользователь.
Кто-то из комментаторов заметил, что на самом деле Украина уже проиграла в этом конфликте, но Запад в свою очередь откладывает "её конец", жертвуя жизнями украинцев. Ещё один поинтересовался у политика, отметила ли она с Украиной день рождения Степана Бандеры.
Ранее французский политик Флориан Филиппо назвал бредом программу ЕС по поддержке Украины. Он отметил, что, согласно этому проекту, Париж будет выплачивать Украине 300 миллионов евро ежемесячно.
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