Европарламент запустил процесс лишения двух депутатов иммунитета

Глава Европарламента Роберта Метсола запустила срочную процедуру лишения двух депутатов иммунитета по запросу бельгийских властей. Об этом сказано в пресс-релизе ЕС.

"С самого первого момента Европейский парламент делал всё, чтобы помочь в расследованиях. Мы будем продолжать следить за тем, чтобы не было безнаказанности. Ответственные будут найдены, и мы сделаем всё для борьбы с коррупцией", — сказано в релизе.

В документе сообщается, что Метсола запустила "срочную процедуру лишения иммунитета двух депутатов Европейского парламента по запросу бельгийских судебных органов". Также указано, что уже был принят "ряд первых мер", о которых объявят на пленарном заседании 16 января. При этом имена парламентариев не называли.