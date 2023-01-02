Европарламент запустил процесс лишения двух депутатов иммунитета
Глава ЕП Метсола запустила процесс лишения иммунитета двух депутатов по запросу Бельгии
Глава Европарламента Роберта Метсола запустила срочную процедуру лишения двух депутатов иммунитета по запросу бельгийских властей. Об этом сказано в пресс-релизе ЕС.
"С самого первого момента Европейский парламент делал всё, чтобы помочь в расследованиях. Мы будем продолжать следить за тем, чтобы не было безнаказанности. Ответственные будут найдены, и мы сделаем всё для борьбы с коррупцией", — сказано в релизе.
В документе сообщается, что Метсола запустила "срочную процедуру лишения иммунитета двух депутатов Европейского парламента по запросу бельгийских судебных органов". Также указано, что уже был принят "ряд первых мер", о которых объявят на пленарном заседании 16 января. При этом имена парламентариев не называли.
Ранее Лайф писал, что в Бельгии задержали снятую с должности замглавы Европарламента Еву Кайли и ещё троих человек по делу о коррупции, связанной с чемпионатом мира по футболу в Катаре. В их домах прошли обыски, у Кайли были обнаружены пакеты с деньгами. Фигурантов подозревают "в выплате крупных денежных сумм или предложении ценных подарков третьим лицам, имеющим политическую и/или стратегическую позицию, позволяющую оказывать влияние на решения Европейского парламента".
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