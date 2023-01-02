"2,5 года в самом красивом городе мира": Деян Ловрен попрощался с "Зенитом"
Деян Ловрен покинул "Зенит" и перешёл во французский "Лион"
Хорватский защитник петербургского "Зенита" Деян Ловрен покинул клуб и официально перешёл во французский "Лион". Это следует из заявления, опубликованного на сайте сине-бело-голубых.
Руководство клуба поблагодарило футболиста за профессионализм и самоотдачу, а также пожелало ему удачи в карьере.
"Зенит" и "Лион" достигли договорённости о переходе центрального защитника. <...> "Зенит" благодарит Деяна Ловрена за профессионализм и самоотдачу в каждом матче и желает удачи в новом клубе. Спасибо, капитан!" — говорится в сообщении.
Кстати, и сам Ловрен опубликовал в соцсетях прощальный пост, подчеркнув, что провёл 2,5 года в самом красивом городе мира, а воспоминания, прожитые за это время, навсегда останутся в его сердце.
"Спасибо за всё, "Зенит". <...> Я могу с гордостью сказать, что мне понравилось быть вашим капитаном. Я и моя семья хотим сказать спасибо всем людям, которых мы встретили здесь, дружбу, которую построили. Мы вас никогда не забудем. Большое спасибо всем людям в клубе, я буду скучать по вам", — написал футболист.
Футболист подчеркнул, что для него было честью играть и работать с товарищами по команде и тренерским штабом "Зенита", с которыми они навсегда останутся друзьями.
"Желаю удачи до конца сезона, я знаю, что у вас всё получится", — добавил он.
О том, что защитник и капитан "Зенита" Деян Ловрен покинет футбольный клуб, стало известно ещё в декабре 2022 года. Уточнялось, что договор с "Лионом" будет действовать два года. За "Зенит" с 2022-го он отыграл 63 матча, забил три гола и сделал три голевые передачи.
ТАСС / Сергей Бобылев