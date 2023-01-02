"2,5 года в самом красивом городе мира": Деян Ловрен попрощался с "Зенитом"

Хорватский защитник петербургского "Зенита" Деян Ловрен покинул клуб и официально перешёл во французский "Лион". Это следует из заявления, опубликованного на сайте сине-бело-голубых.

Руководство клуба поблагодарило футболиста за профессионализм и самоотдачу, а также пожелало ему удачи в карьере.

"Зенит" и "Лион" достигли договорённости о переходе центрального защитника. <...> "Зенит" благодарит Деяна Ловрена за профессионализм и самоотдачу в каждом матче и желает удачи в новом клубе. Спасибо, капитан!" — говорится в сообщении.

Кстати, и сам Ловрен опубликовал в соцсетях прощальный пост, подчеркнув, что провёл 2,5 года в самом красивом городе мира, а воспоминания, прожитые за это время, навсегда останутся в его сердце.

"Спасибо за всё, "Зенит". <...> Я могу с гордостью сказать, что мне понравилось быть вашим капитаном. Я и моя семья хотим сказать спасибо всем людям, которых мы встретили здесь, дружбу, которую построили. Мы вас никогда не забудем. Большое спасибо всем людям в клубе, я буду скучать по вам", — написал футболист.

Футболист подчеркнул, что для него было честью играть и работать с товарищами по команде и тренерским штабом "Зенита", с которыми они навсегда останутся друзьями.

"Желаю удачи до конца сезона, я знаю, что у вас всё получится", — добавил он.