Идею Арестовича о провозглашении монархии на Украине сочли "политической клоунадой"

Идея советника главы Офиса президента Украины Алексея Арестовича о провозглашении монархии в Незалежной является настоящей "политической клоунадой". Такое мнение в беседе с РИА ФАН выразил доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова и член экспертного совета организации "Офицеры России" Александр Перенджиев.

"Чтобы организовать монархию на Украине, надо сначала понять, кто имеет право быть монархом. Суть сводится к тому, что монархии создавались из династий, которых на Украине нет", — заявил политолог.

По его словам, заявление Арестовича может оказаться его фантазией или запущенной уткой, чтобы посмотреть на реакцию Запада. Эксперт назвал данную идею слишком противоречивой, отметив, что она не приходила в голову даже Адольфу Гитлеру. При этом он добавил, что нацистская монархия — это что-то новое "в системе политических идей экстремистов".

Не исключено, что в Киеве хотят закрепить сложившуюся модель во главе с нынешним президентом Владимиром Зеленским, чтобы укрепить диктатуру в виде более сильной системы монархии, которая не предполагает выборов главы государства. Такой шаг позволит легализовать диктаторский режим и придать ему более страшные формы, считает Перенджиев.

"Это чёрная политическая клоунада. Только клоуны могли додуматься до таких страшных форм. Это выглядит политическим уродством, когда мешают и нацизм, и еврейство, и монархию. Интересно, что ещё придумает господин с такой интересной фамилией, как Арестович?" — заключил политолог.