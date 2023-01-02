У Севастополя сбиты два беспилотника за час

Над морем у Севастополя системы противовоздушной обороны сбили второй за час беспилотник, военные продолжают отражать атаку. Об этом сообщил глава региона Михаил Развожаев.

"Системы ПВО сбили ещё один БПЛА над морем. Наши военные продолжают отбивать атаку", — написал он в своём Telegram-канале.

Как рассказывал Лайф, сообщение от него о том, что в Севастополе работает ПВО и, по предварительным данным, сбит беспилотник, поступило в 21:55 мск. Глава города тогда подчеркнул, что все службы работают в штатном режиме.