Бастрыкин поручил возбудить дело из-за предъявленного Набиуллиной на Украине обвинения
В России будет возбуждено уголовное дело по факту незаконного обвинения, предъявленного главе Центробанка РФ Эльвире Набиуллиной на Украине. Соответствующее поручение дал глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ.
"Председатель Следственного комитета России А.И. Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении должностных лиц Службы безопасности Украины в связи с принятием незаконного решения об уголовном преследовании председателя Центрального банка Российской Федерации Э.С. Набиуллиной", — сообщили в ведомстве.
Там отметили, что, "по информации из открытых источников", СБУ обвиняет Набиуллину в том, что та занималась организацией введения рублёвой зоны на территориях, которые входили в состав Украины. А ещё что она способствовала местным администрациям в блокировании обращения гривны.
Ранее Лайф сообщал, что жители Запорожской области России смогут обменять украинскую гривну на рубли в банках до 1 апреля 2023 года. Глава областного правительства Антон Кольцов напомнил, что после 1 января хождение старой валюты прекращается.
Kremlin.ru