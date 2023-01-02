Бастрыкин поручил возбудить дело из-за предъявленного Набиуллиной на Украине обвинения

В России будет возбуждено уголовное дело по факту незаконного обвинения, предъявленного главе Центробанка РФ Эльвире Набиуллиной на Украине. Соответствующее поручение дал глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ.

"Председатель Следственного комитета России А.И. Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении должностных лиц Службы безопасности Украины в связи с принятием незаконного решения об уголовном преследовании председателя Центрального банка Российской Федерации Э.С. Набиуллиной", — сообщили в ведомстве.

Там отметили, что, "по информации из открытых источников", СБУ обвиняет Набиуллину в том, что та занималась организацией введения рублёвой зоны на территориях, которые входили в состав Украины. А ещё что она способствовала местным администрациям в блокировании обращения гривны.