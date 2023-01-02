Страховщики рассказали, из-за каких травм россияне чаще к ним обращаются

Количество обращений россиян по страхованию от несчастных случаев и болезней по итогам 2022 года уменьшилось почти на пятую часть. Такие данные представили аналитики Страхового дома ВСК. Число таких обращений сократилось примерно на 17%, а чаще всего причиной обращений были травмы в быту.

Как пишет "Газета.ru" со ссылкой на данные от страховщиков, за год чаще обращались из-за травм мужчины (62%), у них диагностировали переломы и ушибы. Помимо бытовых травм повреждения также получали во время занятия спортом. Минимум 22% обращений в ВСК приходится на детей и подростков.

Часто обращения поступали из Москвы (18%), Удмуртии (9%), Башкортостана (9%), Кировской (4,5%) и Челябинской областей (4%). Редко — от жителей Северного Кавказа, Калмыкии и Магадана (менее 0,1% в каждом). По итогам прошедшего года средняя выплата по страхованию от несчастных случаев и болезней в России составила почти 143 тысячи рублей.

Стоит отметить, что размер компенсации варьируется исходя из различных факторов, в числе которых сумма покрытия, тяжесть полученной травмы и другие. Так, например, по 45 тысяч рублей выплатили жителю Алтайского края, который прищемил пальцы капотом автомобиля, и жителю Мордовии, который уронил на ногу казан. А женщина из Томска при падении в ванной получила лишь 15 тысяч рублей.