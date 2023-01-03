СБУ вслед за Набиуллиной выдвинула обвинения Кобылашу и Осипову

Служба безопасности Украины предъявила обвинение командующему дальней авиацией Воздушно-космических сил ВС РФ Сергею Кобылашу и экс-командующему Черноморским флотом Военно-морского флота РФ Игорю Осипову. Информация об этом опубликована в телеграм-канале СБУ.

"Генерал-лейтенанту, командующему дальней авиацией Воздушно-космических сил Вооружённых сил РФ и адмиралу, бывшему командующему Черноморским флотом Военно-морских сил РФ предъявлено обвинение в ведении агрессивной войны и посягательстве на территориальную целостность Украины", — сказано в сообщении.

Ранее Лайф писал, что СБУ предъявила обвинение главе Банка России Эльвире Набиуллиной. Указано, что "решается вопрос объявления фигурантки в международный розыск". Ей предъявлено обвинение по статье украинского УК "Преднамеренные действия, совершённые представителем власти по предварительному сговору группы лиц с целью изменения границ территории и государственной границы Украины и нарушения порядка, установленного Конституцией Украины, повлёкшие гибель людей и другие тяжкие последствия".