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3 января, 09:32

СБУ вслед за Набиуллиной выдвинула обвинения Кобылашу и Осипову

СБУ выдвинула обвинение командующему ВКС РФ Кобылашу и экс-командующему ЧФ Осипову

Служба безопасности Украины предъявила обвинение командующему дальней авиацией Воздушно-космических сил ВС РФ Сергею Кобылашу и экс-командующему Черноморским флотом Военно-морского флота РФ Игорю Осипову. Информация об этом опубликована в телеграм-канале СБУ.

"Генерал-лейтенанту, командующему дальней авиацией Воздушно-космических сил Вооружённых сил РФ и адмиралу, бывшему командующему Черноморским флотом Военно-морских сил РФ предъявлено обвинение в ведении агрессивной войны и посягательстве на территориальную целостность Украины", — сказано в сообщении.

Ранее Лайф писал, что СБУ предъявила обвинение главе Банка России Эльвире Набиуллиной. Указано, что "решается вопрос объявления фигурантки в международный розыск". Ей предъявлено обвинение по статье украинского УК "Преднамеренные действия, совершённые представителем власти по предварительному сговору группы лиц с целью изменения границ территории и государственной границы Украины и нарушения порядка, установленного Конституцией Украины, повлёкшие гибель людей и другие тяжкие последствия".

Бастрыкин поручил возбудить дело из-за предъявленного Набиуллиной на Украине обвинения

Бастрыкин поручил возбудить дело из-за предъявленного Набиуллиной на Украине обвинения

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ТАСС / Валерий Матыцин

Оксана Попова
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