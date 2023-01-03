Врач рассказала, какие напитки станут вашими помощниками на пути к фигуре мечты

Лучший напиток при любых заболеваниях и при похудении — это вода. Она выводит токсины и шлаки, а также улучшает состояние кожного покрова. Об этом в беседе с Лайфом рассказала диетолог, нутрициолог Ирина Мансурова, назвав напитки, способствующие снижению веса.

"Лучший выбор — чистая негазированная или талая вода. Последнюю можно легко приготовить и дома, поместив контейнер с водой в морозилку. Через 40 минут ёмкость нужно достать и первый образовавшийся лёд выбросить, так как это и есть все тяжёлые примеси, содержащиеся в воде. Они замерзают первыми. Далее контейнер снова убирается в морозилку и затем оттаивается по мере необходимости", — сказала она.

Врач напомнила, что такую воду можно использовать для приготовления чая, травяных отваров и любых других диетических напитков. При этом важно не забывать о температуре питья. Горячий чай, например, быстрее всасывается стенками желудка и создаёт чувство насыщения, а холодная вода, наоборот, ускоряет выработку желудочного сока, повышая скорость переваривания пищи, пояснила диетолог.

"Чашка горячего чая, выпитая за 20 минут до еды, поможет снизить аппетит, а стакан холодной воды во время приёма пищи ускорит процессы пищеварения. Не стоит часто пить минеральную воду. Во-первых, у каждого вида имеются противопоказания, а во-вторых, сульфаты, находящиеся в ней, мешают усвоению кальция", — добавила Мансурова.

Также много полезных свойств у кокосовой воды. Она обладает низкой калорийностью и огромным перечнем нутриентов, входящих в её состав, продолжила собеседница Лайфа. Такой напиток понижает давление, выводит из организма холестерин и стабилизирует показатели глюкозы. Третья в тройке лидеров — вода с лимоном, которая притупляет чувство голода. Кислота, содержащаяся в этом цитрусе, стимулирует процессы пищеварения и способствует расщеплению липидов, указала медик.

На четвёртом месте находится имбирный напиток, который запускает процесс очистки организма и активирует жиросжигание. Такое питьё полезно не только при диете, но и при любых воспалениях, а также лор-заболеваниях. И, наконец, пятым в списке идёт кефир, ведь его можно сравнить с полноценным приёмом пищи. Этот низкокалорийный продукт восстанавливает микрофлору кишечника и улучшает пищеварительные функции. При этом врач предупредила, что следует быть осторожными с фруктово-овощными смузи, которые достаточно калорийны, несмотря на витаминную пользу.