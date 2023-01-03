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3 января, 08:39

Эти полезные тропические фрукты способны наладить пищеварение и снять стресс

Диетолог Макиша посоветовала есть манго, папайю и ананас для восстановления пищеварения

Тропические фрукты хорошо подходят для того, чтобы наладить пищеварение. Они богаты витаминами и веществами, полезными для организма, а также имеют маленькую калорийность. Об этом рассказала в беседе с Лайфом диетолог Марина Макиша.

По её словам, манго содержит внушительное количество витамина С — порядка 40% от суточной нормы. Столько же есть в апельсинах и лимонах. Также оранжевый цвет манго говорит о том, что он богат бета-каротином — мощным антиоксидантом, который помогает иммунной системе и важен для процессов регенерации кожи.

"В целом антиоксидантная активность витамина А позволяет профилактировать многие заболевания и снижает оксидативный стресс. В том числе в манго присутствуют витамины группы В и даже витамин Е. Калорийность 60 килокалорий — это, в принципе, немного, поэтому до 200 граммов манго за один раз съесть можно абсолютно спокойно", — объяснила Макиша.

А вот калорийность папайи составляется всего 43 килокалории. Этот тропический фрукт считается диетическим. В нём содержится много пищевой клетчатки, а витамина С даже больше, чем в манго (почти 70% от суточной нормы). Также во фрукте есть бета-каротин, витамин А, витамины группы В и калий.

Что касается ананаса, то его основным преимуществом является содержание пищевых волокон. Он также богат кремнием, необходимым для образования в организме кератина. Ещё в нём содержатся марганец, хром, калий и пищевая клетчатка, необходимая для пищеварительной системы.

"Мы, в принципе, рекомендуем фрукты экзотические съедать за один раз в количестве 200 граммов на порцию, тогда то количество сахаров фруктовых, которые содержатся в этих продуктах, не будет негативно влиять на уровень глюкозы в крови в принципе, будет небольшая доза углеводов", — заключила диетолог.

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Ранее диетолог назвала продукты, которые помогут вывести токсины из организма. В частности, к ним относятся рис, чернослив и морская капуста.

Обложка ©

Freepik / freepik

Ольга Годуненко

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