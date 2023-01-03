Невролог назвал главную опасность зимних травм на скользкой дороге

При переломе необходимо сразу обратиться за медицинской помощью, иначе в кости может начаться резорбция: костная ткань попросту растворится. Об этом Ura.ru рассказал врач-невролог Павел Хорошев.

Он напомнил о том, что падение на льду далеко не редкость, особенно для людей старшего поколения, чьи суставы восстанавливаются медленнее. Именно по этой причине сразу после падения нужно обязательно обратиться к врачу.

"Если в течение от четырёх до шести дней не обратиться к травматологу и не оказать человеку с трещиной, с переломом необходимую помощь, то в месте перелома может начаться процесс, который называется резорбция. То есть кость начнёт растворяться", — пояснил он.

По его словам, при травме в действие вступают такие клетки, как остеокласты. Они "прорежают" кость, убирая острые обломки, которые могут повредить сосуды или костный мозг, тем самым растворяется костная ткань. Поэтому, как подчеркнул врач, кость нужно сразу репозиционировать, то есть вернуть ей правильное положение, зафиксировать. Если проигнорировать перелом, то всё закончится тяжёлой операцией, предупредил Хорошев. И не всегда её можно провести у пожилых людей.

"Если человек с травмой в первый же день, максимум на второй, не обратился к травматологу и кость не посмотрели, не наложили шину, то в этом случае остеокласты кость растворят. Потом, поскольку будет сохраняться микроподвижность в месте травмы, начнёт образовываться ложный сустав. То есть поверхность обломка начнёт обрастать хрящом, чтобы снизить травму, чтобы закрыть костный отломок", — сказал невролог.