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3 января, 13:31

"Локомотив" допускает переход защитника "Вероны" Гюнтера в свою команду

Защитник итальянского ФК "Верона" Корай Гюнтер может стать игроком московского "Локомотива". Об этом пишет "Спорт-Экспресс", ссылаясь на источники.

По данным издания, столичный клуб рассматривает кандидатуру турецкого игрока в качестве потенциального усиления команды. Однако на данный момент Гюнтер не получил конкретного предложения от "Локомотива". Сейчас футболист играет за "Верону", контракт с которой заканчивается лишь в 2025 году. Известно, что трансферная стоимость Гюнтера — четыре с половиной миллиона евро. В текущем сезоне спортсмен забил один гол, проведя 13 матчей.

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Ранее сообщалось, что 27-летний вратарь "Химок" Илья Лантратов не только близок к переходу в "Локомотив", но даже выбрал игровой номер в новой команде. Голкипер будет выступать за железнодорожников под 24-м номером.

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ТАСС / IMAGO / Nicolo Campo

Татьяна Миссуми

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