"Локомотив" допускает переход защитника "Вероны" Гюнтера в свою команду

По данным издания, столичный клуб рассматривает кандидатуру турецкого игрока в качестве потенциального усиления команды. Однако на данный момент Гюнтер не получил конкретного предложения от "Локомотива". Сейчас футболист играет за "Верону", контракт с которой заканчивается лишь в 2025 году. Известно, что трансферная стоимость Гюнтера — четыре с половиной миллиона евро. В текущем сезоне спортсмен забил один гол, проведя 13 матчей.