"Локомотив" допускает переход защитника "Вероны" Гюнтера в свою команду
Защитник итальянского ФК "Верона" Корай Гюнтер может стать игроком московского "Локомотива". Об этом пишет "Спорт-Экспресс", ссылаясь на источники.
По данным издания, столичный клуб рассматривает кандидатуру турецкого игрока в качестве потенциального усиления команды. Однако на данный момент Гюнтер не получил конкретного предложения от "Локомотива". Сейчас футболист играет за "Верону", контракт с которой заканчивается лишь в 2025 году. Известно, что трансферная стоимость Гюнтера — четыре с половиной миллиона евро. В текущем сезоне спортсмен забил один гол, проведя 13 матчей.
Ранее сообщалось, что 27-летний вратарь "Химок" Илья Лантратов не только близок к переходу в "Локомотив", но даже выбрал игровой номер в новой команде. Голкипер будет выступать за железнодорожников под 24-м номером.
ТАСС / IMAGO / Nicolo Campo