В Госдуме отреагировали на предложение сократить новогодние праздники
Депутат Бессараб — об идее сократить новогодние праздники: Это время нужно проводить с семьёй
Новогодние праздники — это возможность провести время с семьёй и родственниками. Таким образом ответила член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с RT на предложение депутата Максима Иванова сделать короче январские выходные.
"Это время встречаться с родственниками, проводить с семьёй", — подчеркнула она.
По словам парламентария, у многих семей редко выпадает возможность провести желаемое время с детьми. Как раз в январские праздники они могут поехать к родственникам или посетить новое и интересное место.
Напомним, депутат Максим Иванов призвал сократить новогодние праздники и разбавить их рабочими. По его мнению, выходные дни нужно распределять равномерно, чтобы периоды отдыха не были слишком долгими.
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