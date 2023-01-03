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Регион
Опубликовано 3 января 2023, 16:28

В Госдуме отреагировали на предложение сократить новогодние праздники

Депутат Бессараб — об идее сократить новогодние праздники: Это время нужно проводить с семьёй

Новогодние праздники — это возможность провести время с семьёй и родственниками. Таким образом ответила член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с RT на предложение депутата Максима Иванова сделать короче январские выходные.

"Это время встречаться с родственниками, проводить с семьёй", — подчеркнула она.

По словам парламентария, у многих семей редко выпадает возможность провести желаемое время с детьми. Как раз в январские праздники они могут поехать к родственникам или посетить новое и интересное место.

Напомним, депутат Максим Иванов призвал сократить новогодние праздники и разбавить их рабочими. По его мнению, выходные дни нужно распределять равномерно, чтобы периоды отдыха не были слишком долгими.

Назван способ отказать родственникам, напрашивающимся в гости
Назван способ отказать родственникам, напрашивающимся в гости
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Shutterstock

Евгения Колесникова
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