В Госдуме отреагировали на предложение сократить новогодние праздники

Новогодние праздники — это возможность провести время с семьёй и родственниками. Таким образом ответила член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с RT на предложение депутата Максима Иванова сделать короче январские выходные.

"Это время встречаться с родственниками, проводить с семьёй", — подчеркнула она.

По словам парламентария, у многих семей редко выпадает возможность провести желаемое время с детьми. Как раз в январские праздники они могут поехать к родственникам или посетить новое и интересное место.