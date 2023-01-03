Назван способ отказать родственникам, напрашивающимся в гости

Новый год — семейный праздник, но не всегда хочется проводить январские выходные с родственниками. Однако не у каждого есть возможность отказать нежеланным гостям. Как же это сделать, особенно при неумении говорить "нет", рассказала семейный психолог Ольга Романив в беседе с "Газетой.ru".

По словам специалиста, в такие моменты необходимо сохранять твёрдость духа и быть готовым к тому, что не всем решение с отказом понравится, поэтому в ход пойдут манипуляции, попытки воззвать к чувству вины и жалости. И здесь нужно определиться, что имеет большее значение — собственный комфорт или желания родственников. Если первое, то следует проявить твёрдость и чётко обозначить границы решения. Чтобы сгладить недовольства, рекомендуется предложить встречу в другие дни на нейтральной территории.

"Есть категория людей, которым невероятно сложно произносить слово "нет", им проще придумать отговорку. Например, сказать, что на новогодние праздники появились другие планы и по ряду причин не получится их поменять. Кому-то этот вариант "отказа" понравится больше, чем отстаивание своих границ", — подчеркнула Романив.