Мишустин призвал выполнить все социальные обязательства перед жителями новых территорий

Все социальные обязательства перед жителями новых регионов страны должны быть выполнены в полном объёме, заявил на встрече с руководителем Федерального фонда обязательного медицинского страхования Ильёй Баланиным премьер-министр России Михаил Мишустин.

"Все социальные обязательства перед людьми, которые стали гражданами Российской Федерации, должны быть выполнены. Интеграция их в правовое поле РФ, конечно же, предполагает в первую очередь получение всех социальных и медицинских услуг", — сказал он.

По словам главы правительства, процесс должен пройти необременительно и комфортно и чем быстрее это произойдёт, тем быстрее уровень жизни новых граждан будет соответствовать принятым в России соцгарантиям. Мишустин также подчеркнул, что медицинское обслуживание в стране — бесплатное.

"Большая часть расходов на оказание этой бесплатной помощи практически за счёт средств Фонда ОМС оказывается всей стране", — добавил он.

Премьер добавил, что в стране также продолжается финансирование уникальных методов лечения, которыми россияне могут воспользоваться в федеральных клиниках. Также за счёт средств Фонда ОМС будет и дальше проводиться диспансеризация и реабилитация пациентов.