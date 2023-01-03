Путин провёл первую в 2023 году рабочую встречу

Президент России Владимир Путин провёл первую в 2023 году встречу с главой Минобрнауки Валерием Фальковым. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"Владимир Путин провёл рабочую встречу с министром науки и высшего образования Валерием Фальковым. Обсуждалось, в частности, развитие отечественной приборной базы", — говорится в сообщении.

В ходе встречи Фальков также рассказал о проекте Минобрнауки и Минпросвещения "Университетские смены" для школьников из Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Общее число детей составило 14 000 человек, из них 10 611 ребят и 840 наставников приехали в разные регионы учиться. По словам министра, столько школьников приняли 42 вуза из 27 субъектов.

"Я сам посещал такой в МГТУ имени Н.Э. Баумана, ездил, встречался с детьми. Это одновременно образовательная программа, досуговая, там есть спортивный модуль, есть экскурсионный модуль, потому что побывали во всех наших городах, познакомились с университетами и определились, в том числе на будущее", — рассказал Фальков.