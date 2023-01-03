Путин провёл первую в 2023 году рабочую встречу
Путин обсудил с главой Минобрнауки Фальковым развитие отечественной приборной базы
Президент России Владимир Путин провёл первую в 2023 году встречу с главой Минобрнауки Валерием Фальковым. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
"Владимир Путин провёл рабочую встречу с министром науки и высшего образования Валерием Фальковым. Обсуждалось, в частности, развитие отечественной приборной базы", — говорится в сообщении.
В ходе встречи Фальков также рассказал о проекте Минобрнауки и Минпросвещения "Университетские смены" для школьников из Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Общее число детей составило 14 000 человек, из них 10 611 ребят и 840 наставников приехали в разные регионы учиться. По словам министра, столько школьников приняли 42 вуза из 27 субъектов.
"Я сам посещал такой в МГТУ имени Н.Э. Баумана, ездил, встречался с детьми. Это одновременно образовательная программа, досуговая, там есть спортивный модуль, есть экскурсионный модуль, потому что побывали во всех наших городах, познакомились с университетами и определились, в том числе на будущее", — рассказал Фальков.
Напомним, в рамках пилотного проекта "Университетские профильные образовательные смены", который стартовал в России, для детей и подростков из Донецкой и Луганской народных республик проходят образовательные смены на базе ведущих университетов. В программу входят обзорные экскурсии, посещение музеев, театров, исторических памятников, имеющих культурно-историческое значение и расположенных поблизости от вузов. Также для школьников организуют программу "Подвиг России" с экскурсиями и мероприятиями, посвящёнными Великой Отечественной войне, с мастер-классами по работе в архивах.