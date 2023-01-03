Россиян призвали занять детей длительными и классическими играми во время каникул

Весёлым и полезным времяпрепровождением в новогодние праздники для детей считаются различные игры. Об этом сообщила специальный психолог, руководитель группы компаний "Логомаг" Юлия Покровская в беседе с РИАМО.

"Время каникул даёт возможность выбрать долгие игры, на которые обычно не хватает времени, такие как "Монополия", — отметила она.

Можно поиграть с ребёнком и в домино, полезное для детсадовцев и школьников. Для малышей Покровская посоветовала взять тематический вид игры, где вместо цифр изображены различные картинки, например животные или транспорт. Также можно занять детей на долгое время коллективными играми. По словам психолога, они научат ребятишек проигрывать и понимать, что в случае неудачи важно делать новые попытки, а не грустить.

Покровская объяснила, что в педагогике существуют разные классификации игр в зависимости от места проведения, задач, количества участников и других параметров. То есть они могут быть подвижными, дидактическими, компьютерными, сюжетно-ролевыми и творческими. При выборе игры родители должны помнить о возрасте и личных предпочтениях ребёнка, а также задачах, которые установил взрослый. По словам психолога, именно с трёх лет дети могут соблюдать простые правила.