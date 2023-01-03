СЭ: В России не вернут продажу пива на стадионах в 2023 году
В России не вернут продажу пива на стадионах в 2023 году, пишет газета "Спорт-Экспресс" со ссылкой на источники. Напомним, что Федеральный закон "Об ограничениях розничной продажи и потребления пива" вступил в силу в январе 2005 года.
Летом о возможности возобновления продаж пива на стадионах заявлял министр спорта РФ Олег Матыцин. По его словам, это станет возможным в случае соответствующего запроса со стороны болельщиков.
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