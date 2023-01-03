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3 января, 14:07

Новый глава МИД Израиля Коэн обсудил с Лавровым отношения двух стран

<p>Главы МИД России и Израиля — Сергей Лавров и Эли Коэн. Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев / <a href="https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%D7%A9%D7%A8_%D7%94%D7%9B%D7%9C%D7%9B%D7%9C%D7%94_%D7%95%D7%94%D7%AA%D7%A2%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%94,_%D7%97%D7%91%D7%A8_%D7%94%D7%A7%D7%91%D7%99%D7%A0%D7%98_%D7%94%D7%91%D7%98%D7%97%D7%95%D7%A0%D7%99_%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%99_%D7%90%D7%9C%D7%99_%D7%9B%D7%94%D7%9F._%D7%9C%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%93.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia / OFIR ABE</a></p>

Главы МИД России и Израиля — Сергей Лавров и Эли Коэн. Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев / Wikipedia / OFIR ABE

Новый глава МИД Израиля Эли Коэн сообщил, что провёл телефонный разговор со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. В ходе беседы политики затронули ряд вопросов, а также отношения между государствами.

"Я завершил сейчас разговор с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым, который позвонил мне, чтобы поздравить меня со вступлением в должность. Мы обсудили ряд двусторонних и региональных вопросов, а также отношения между [нашими] странами", написал он в твиттер-аккаунте.

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Ранее Коэн заявлял, что новое Правительство Израиля будет реже открыто высказываться по поводу ситуации на Украине. Также он отказался комментировать очередное требование Киева о поставках оружия.

Матвей Шандрыголов

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