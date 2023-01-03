Новый глава МИД Израиля Коэн обсудил с Лавровым отношения двух стран
Главы МИД России и Израиля — Сергей Лавров и Эли Коэн. Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев / Wikipedia / OFIR ABE
Новый глава МИД Израиля Эли Коэн сообщил, что провёл телефонный разговор со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. В ходе беседы политики затронули ряд вопросов, а также отношения между государствами.
"Я завершил сейчас разговор с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым, который позвонил мне, чтобы поздравить меня со вступлением в должность. Мы обсудили ряд двусторонних и региональных вопросов, а также отношения между [нашими] странами", — написал он в твиттер-аккаунте.
Ранее Коэн заявлял, что новое Правительство Израиля будет реже открыто высказываться по поводу ситуации на Украине. Также он отказался комментировать очередное требование Киева о поставках оружия.