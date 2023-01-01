Зеленского уличили в изощрённой мести Нетаньяху за отказ в просьбе
СМИ: Зеленский приказал не поддерживать Израиль в ООН из-за отказа Нетаньяху поставить ПВО
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Фото © Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский отклонил просьбу премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху проголосовать против резолюции Генассамблеи ООН об оккупации палестинских территорий из-за отказа поставить ПВО. О мести лидера Незалежной сообщает портал Axios со ссылкой на правительственные источники в обеих странах.
Так, Нетаньяху в ходе телефонного разговора попросил Зеленского поручить украинскому постпреду в ООН выступить против резолюции, призывающей международный суд вынести юридическое заключение о последствиях оккупации палестинских территорий. Зеленский в обмен попросил новое правительство Израиля предоставить Незалежной системы защиты от баллистических ракет и беспилотников.
По данным издания, Нетаньяху не рискнул взять на себя такие обязательства, но пообещал обсудить просьбу. Зеленского ответ не устроил. В итоге он дал указание послу пропустить голосование.
Высокопоставленный источник в Тель-Авиве заявил, что Израиль был разочарован тем, что украинский дипломат не просто воздержался от голосования, а прогулял его.
Ранее посол Израиля обрушился с критикой на Киев из-за поддержки антиизраильских резолюций в ООН и добавил, что такие действия "не способствуют укреплению доверия между Израилем и Украиной".