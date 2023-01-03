Путин пообщался с 8-летней Агатой, чью мечту исполнил в рамках "Ёлки желаний"

Президент РФ Владимир Путин исполнил мечту восьмилетней Агаты Былковой из Курганской области в рамках акции "Ёлка желаний". Девочка очень хотела увидеть северное сияние и прокатиться на оленьей упряжке. Лайф публикует видео беседы Агаты и её мамы с главой государства.

Президент РФ Владимир Путин позвонил девочке Агате, мечту которой он исполнил в рамках акции "Ёлка желаний". Видео © LIFE

"Агата, привет! Как у вас там? Не холодно? Тебе нравится? У вас, я посмотрел, было много мероприятий: "охота за северным сиянием", чего ты хотела, посещение этнографического музея, вы были на городском уличном празднике в Новый год, катались на лошадях и оленях, посетили ледяной чум. Что тебе больше всего понравилось?" — поинтересовался президент.

Школьница призналась, что в восторге от всех мероприятий. С 30 декабря по 4 января она с семьёй смогла увидеть Русский Север и даже поучаствовать в церемонии пересечения полярного круга, а также познакомиться с ямальским Дедом Морозом — Ямал Ири. Холод совсем не испугал девочку, а катание на оленях произвело на неё огромное впечатление. Мама Агаты также поблагодарила Путина и всех тех, кто участвовал в исполнении мечты её дочери.