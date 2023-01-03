Желающие культурно обогатиться выстроились в огромную очередь у входа в Эрмитаж

У входа Государственного Эрмитажа в Санкт-Петербурге выстроилась огромная очередь. Посетители хотят побывать там до конца январских выходных.

Вид на очередь в Эрмитаж, стоящую на Дворцовой площади. Скришот © geocam.ru

Первые два дня нового года Эрмитаж был закрыт для посещений, начал принимать гостей только сегодня, 3 января. Также посмотреть там экспонаты получится 4, 5, 6 и 7 января, сообщает пресс-служба учреждения. Там напомнили, что Главный музейный комплекс и Главный штаб открыты с 11:00 до 20:00, а кассы работают до 19:00.

"Обращаем ваше внимание, что январские праздники — это время, когда количество желающих попасть в Эрмитаж многократно возрастает. Проход к кассам будет осуществляться с небольшими временными интервалами. С 3 по 7 января в Главном музейном комплексе в дневное время будут паузы в приёме посетителей (13:00–14:00 и 15:00–16:00)", — подчеркнули в Эрмитаже.

В пресс-службе добавили, что такие меры позволят избежать большого скопления людей у входа и в гардеробе. Также сообщается, что реставрационно-хранительский центр "Старая Деревня", Дворец Меншикова и Зимний дворец Петра I будут работать по обычному расписанию. А вот музей Императорского фарфорового завода будет закрыт 5 января. В остальные дни посетители смогут там побывать согласно обычному расписанию.