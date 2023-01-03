Лавров сообщил главе МИД Израиля о готовности укреплять отношения между странами
Министр иностранных дел России Сергей Лавров пообщался по телефону с новым главой МИД Израиля Эли Коэном и подчеркнул готовность к совместной работе ради укрепления сотрудничества стран. Об этом сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.
"Министр поздравил израильского коллегу с вступлением в должность и выразил готовность к совместной работе в интересах укрепления разнопланового взаимовыгодного сотрудничества между Россией и Израилем", — указано в тексте.
Министры также обсудили актуальные задачи, касающиеся укрепления потенциала торгово-экономического сотрудничества, и отметили необходимость созыва очередного заседания Смешанной российско-израильской комиссии. Дипломаты затронули темы Ближнего Востока, Северной Африки и Сирии, а также Лавров пояснил отдельные аспекты спецоперации России на Украине.
Ранее новый глава МИД Израиля Эли Коэн сообщил в соцсети, что провёл телефонный разговор со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. В ходе беседы политики затронули ряд вопросов, а также отношения между государствами.
Новости
mid.ru © ТАСС / AP / Raad Adayleh