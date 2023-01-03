Путин поручил Шойгу подготовить доклад об обеспечении участников СВО

Президент России Владимир Путин дал поручение главе Минобороны Сергею Шойгу подготовить до 1 февраля доклад об обеспечении военнослужащих в зоне спецоперации вооружением, экипировкой и другими средствами. Об этом сообщается на сайте Кремля.

"Минобороны России представить доклад об обеспечении воинских частей и подразделений Вооружённых сил РФ, участвующих в специальной военной операции, вооружением, военной и специальной техникой, материальными средствами и ресурсами, в том числе обмундированием и экипировкой, мобильными средствами разведки, средствами индивидуальной бронезащиты и маскировки, а также о мерах, принимаемых для улучшения работы Минобороны России в этой сфере", — указано в тексте.