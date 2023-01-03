Путин подписал указ о дополнительных социальных гарантиях для военнослужащих

Президент России Владимир Путин установил дополнительные социальные гарантии для военных и лиц, имеющих специальные звания полиции, проходящих военную службу в войсках национальной гвардии РФ и членов их семей. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, для семей погибших в ходе военной операции на Украине военных устанавливается выплата в размере пяти миллионов рублей. Для бойцов, получивших ранение, контузию или травму в ходе выполнения задач в зоне боевых действий, предусмотрена компенсация в три миллиона рублей.

Также мера применяется в случае гибели от увечья или болезни, полученных при выполнении поставленных задач. То же касается и военнослужащих, которые уволились со службы в течение года с момента увольнения.

Вместе с этим для военных данной категории устанавливаются льготные условия для получения пенсии. В частности, один день выполнения задач будут считать за два дня, а время непрерывного нахождения на лечении в случае получения увечья при выполнении задач — из расчёта один месяц военной службы за два месяца.