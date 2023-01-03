Путин поручил распространить льготы на ополченцев Донбасса с 2014 года

Президент России Владимир Путин по итогам встречи с матерями военнослужащих – участников СВО поручил проработать создание в стране единой системы льгот для участников ополчения Донбасса с 2014 года и до включения этих регионов в состав РФ.

"Представить предложения о внесении в законодательство РФ и законодательство субъектов РФ изменений в целях установления единой системы прав, льгот, социальных гарантий и компенсаций для лиц, участвовавших в боевых действиях на стороне Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики начиная с 2014 года и до принятия их в состав РФ", — говорится в сообщении, опубликованном пресс-службой Кремля.

Документ адресован Правительству РФ и Комиссии Госсовета по направлению госуправления, а срок его исполнения — 1 февраля. Ответственными значатся премьер-министр Михаил Мишустин и глава комиссии Госсовета, мэр Москвы Сергей Собянин.

Напомним, в ходе встречи с матерями участников специальной военной операции 25 ноября глава государства допустил, что военные льготы могут быть распространены на защитников Донбасса, которые вступили в ополчение в 2014 году. Тогда он сообщил, что обсуждал данный вопрос с министром обороны Сергеем Шойгу и вице-премьером Татьяной Голиковой, но разговор вёлся "в общих чертах", а теперь консультации пройдут более предметно.