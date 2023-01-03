Путин поручил Минобороны содействовать созданию фильмов про героев спецоперации

Президент России Владимир Путин поручил Минобороны РФ помочь документалистам в создании фильмов о героях специальной военной операции на Украине. Об этом сообщается на сайте Кремля.

"Минобороны России при участии автономной некоммерческой организации "Комитет семей воинов Отечества" [поручено] оказать содействие российским документалистам в подготовке кинематографического материала об участниках специальной военной операции, проявивших отвагу, мужество и героизм", — сказано в документе.

Кроме того, Минкульт должен разработать предложения по обеспечению показа в киносетях отечественного документального кино по тематике СВО и борьбы с неонацистской и неофашистской идеологией, а к 1 февраля представить проект фестиваля патриотических фильмов. Поручено также и "создание общественных пространств, арт-объектов, школьных музеев, посвящённых участникам специальной военной операции, проявившим отвагу, мужество и героизм, и проведение в школах уроков по этой теме".