Церемонию прощания с Пеле посетили более 230 тысяч человек

В Бразилии завершилась церемония прощания с трёхкратным чемпионом мира по футболу Пеле, который скончался 29 декабря после продолжительной болезни. Траурный кортеж покинул стадион ФК "Сантос", где проходила гражданская панихида. Об этом сообщает портал G1, который ведёт трансляцию с места событий.

В конце церемонии гроб с футболистом поместили на крышу пожарной машины и накрыли флагом Бразилии. Кортеж сопровождается почётным эскортом мотоциклистов военной полиции и проедет по улицам города, в том числе мимо дома, в котором до сих пор проживает столетняя мать спортсмена. Легенду футбола похоронят в самом высоком в мире вертикальном некрополе "Экуменика".

Как сообщили организаторы церемонии, за сутки с Пеле попрощались более 230 тысяч человек, а в понедельник и вторник прилегающие к локации улицы были переполнены людьми. Гроб с его телом был установлен на помосте под навесом на центральном круге поля стадиона, на котором он дебютировал в составе клуба "Сантос" в 1956 году.