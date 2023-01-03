Зеленский обсудил с Сунаком дальнейшее сотрудничество в сфере обороны
Президент Украины Владимир Зеленский обсудил по телефону с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком сотрудничество Киева и Лондона по вопросу обороны. Как утверждает украинский лидер, по данному вопросу уже есть "конкретные решения".
"Обсудили дальнейшее оборонное сотрудничество с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Договорились активизировать наши усилия. Уже есть для этого конкретные решения", — написал Зеленский в телеграм-канале.
Напомним, в декабре прошлого года британский премьер Риши Сунак заверил президента Украины Владимира Зеленского в новых поставках зенитных установок и ракет противовоздушной обороны (ПВО). Также Лондон намерен передать Киеву несколько сотен тысяч артиллерийских боеприпасов. Именно с этой целью власти Британии заключили контракт на сумму 304 миллиона долларов.
president.gov.ua © ТАСС / AP / Roman Koksarov