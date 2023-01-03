Зеленский обсудил с Сунаком дальнейшее сотрудничество в сфере обороны

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил по телефону с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком сотрудничество Киева и Лондона по вопросу обороны. Как утверждает украинский лидер, по данному вопросу уже есть "конкретные решения".

"Обсудили дальнейшее оборонное сотрудничество с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Договорились активизировать наши усилия. Уже есть для этого конкретные решения", — написал Зеленский в телеграм-канале.