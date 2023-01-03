Германия может передать замороженные активы РФ Украине, если так же поступят союзники

Германия готова использовать замороженные активы России для цели восстановления Украины, если аналогичным образом поступят союзники Берлина. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Немецкое правительство "поддерживает запрос Украины относительно репараций, но до сих пор не заняло официальную позицию по поводу конфискации российских активов", уточняет агентство. Берлин может использовать "миллиарды евро из замороженных российских активов для восстановления Украины в случае, если удастся устранить юридические трудности, а союзники поступят аналогичным образом", пояснил собеседник издания.

По его словам, мнения немецких властей разделились. Так, министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок призывает конфисковать хотя бы часть российских активов, чтобы заставить Москву "заплатить за нанесённый Украине ущерб". Однако министр финансов Германии Кристиан Линднер предлагает быть осторожнее в этом вопросе. Ведь подобные действия станут опасным прецедентом и повлекут юридические проблемы для стран Запада.