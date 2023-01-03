"Африку им жалко меньше": Актёр Омар Си раскритиковал Запад из-за конфликта на Украине
Французский актёр Омар Си назвал удивительным ажиотаж вокруг Украины на фоне войн в Африке
Французский актёр Омар Си. Обложка © ТАСС / Zuma / Panoramic
Французский актёр Омар Си, известный по главной роли в кинокартине "1+1", подверг критике западную общественность, которая обеспокоена украинским конфликтом. Данный факт вызывает у него искреннее недоумение, ведь такого внимания к продолжительным военным столкновениям в Африке страны Запада никогда не проявляли. Мнением он поделился в интервью газете Le Parisien.
Актёр признался, что реакция на конфликт в Незалежной для него непонятна и удивительна. Дело в том, что его семья родом из африканской Мавритании, где регулярно происходили боевые действия. Си подчеркнул, что столкновения там идут со времён Второй мировой войны, но за Африку почему-то переживают меньше, чем за Украину.
"Для меня Украина не стала откровением: поскольку у меня есть семья в других местах в Африке, я знаю, что там всегда были дети на войне, разбитые семьи, родители, которые теряли своих детей, дети, которые становились сиротами. Это не прекращалось со времён Второй мировой войны. Я удивлён, что люди так переживают", — сказал актёр.
Ранее сербский и российский актёр Милош Бикович заявил, что его отношение к России не изменилось из-за русофобии и антироссийской истерии на Западе. По словам Биковича, украинский конфликт не оказал влияния на него в профессиональном плане. Только один из фильмов, в котором он снимался, перенесли, но это произошло из-за погодных условий.