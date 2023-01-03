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3 января, 18:23

Эрдоган планирует 4 января обсудить урегулирование на Украине с Путиным и Зеленским

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен провести телефонные переговоры с главой государства Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским в среду, 4 января. Об этом сообщил официальный представитель турецкого президента Ибрагим Калын.

"Завтра наш президент планирует поговорить по телефону с Путиным и Зеленским", — сказал он в эфире телеканала NTV.

Как утверждает Калын, турецкий президент планирует обсудить с лидерами России и Украины вопросы урегулирования украинского кризиса.

Эрдоган заявил, что Запад не пытался быть посредником в украинском конфликте

Эрдоган заявил, что Запад не пытался быть посредником в украинском конфликте

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что предложил российскому коллеге Владимиру Путину организовать встречу лидеров Турции, РФ и Сирии, однако этому должны предшествовать встречи глав разведслужб, Минобороны и МИД.

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Shutterstock

Оксана Попова

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