Эрдоган планирует 4 января обсудить урегулирование на Украине с Путиным и Зеленским
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен провести телефонные переговоры с главой государства Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским в среду, 4 января. Об этом сообщил официальный представитель турецкого президента Ибрагим Калын.
"Завтра наш президент планирует поговорить по телефону с Путиным и Зеленским", — сказал он в эфире телеканала NTV.
Как утверждает Калын, турецкий президент планирует обсудить с лидерами России и Украины вопросы урегулирования украинского кризиса.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что предложил российскому коллеге Владимиру Путину организовать встречу лидеров Турции, РФ и Сирии, однако этому должны предшествовать встречи глав разведслужб, Минобороны и МИД.
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