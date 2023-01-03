Эрдоган планирует 4 января обсудить урегулирование на Украине с Путиным и Зеленским

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен провести телефонные переговоры с главой государства Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским в среду, 4 января. Об этом сообщил официальный представитель турецкого президента Ибрагим Калын.

"Завтра наш президент планирует поговорить по телефону с Путиным и Зеленским", — сказал он в эфире телеканала NTV.

Как утверждает Калын, турецкий президент планирует обсудить с лидерами России и Украины вопросы урегулирования украинского кризиса.