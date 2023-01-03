Китай, Россия и ЮАР проведут совместные морские учения у берегов Африки
ЮАР, Россия и Китай проведут совместные военно-морские учения у берегов Южной Африки
ЮАР, Россия и Китай проведут совместные военно-морские учения в акватории Индийского океана у южных берегов Африки. Известно, что отработка манёвров пройдёт с 17 по 26 февраля. Об этом пишет портал DefenceWeb со ссылкой на Национальные силы обороны ЮАР.
В 2023 году учения состоятся на территории в акватории от города Дурбан до залива Ричардс-Бей. По данным Минобороны ЮАР, российская сторона будет представлена двумя боевыми кораблями. На тренировке будут отработаны артиллерийская стрельба и действия по противовоздушной обороне.
Ранее Лайф писал, что восемь международных учений с участием Сухопутных войск ВС РФ состоятся на полигонах России в 2023 году. В частности, пройдут тренировки с подразделениями КСБР Центрально-Азиатского региона "Рубеж-2023", российско-монгольское учение "Селенга-2023", а также российско-вьетнамское.
ТАСС / Zuma / Zha Chunming